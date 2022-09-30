رغم ازمة الجفاف.. اتلاف 10 الاف لتر من المياه المعبأة في ديالى

2022/09/30 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، اتلاف 10 الاف لتر من المياه المعباة في معمل متخفي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "فريقا مشتركا بالتسيق مع الأمن الوطني نجح في ضبط معمل متخفي قرب بعقوبة واتلاف اكثر من 10 الاف لتر من المياه المعباة".

وأضاف، أن "المعمل يمارس نشاطه بعيدا عن الجهات الرقابية"، مشيرا الى أنه "تم اغلاق المعمل بالشمع الاحمر وإتلاف جميع المواد التي وجدت داخله وفق محاضر اتلاف اصولية وبحضور صاحب العلاقة".

وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته حيث جرى إتلاف المواد حرقا في أماكن الطمر الصحي".

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