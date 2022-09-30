على هيئة نصف إنسان آلي.. شاهد هذا الروبوت يكسر الرقم القياسي للسرعة

2022/09/30 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل Cassie، وهو روبوت صممته شركة الروبوتات “أجيليتي روبوتيكس” وهي فرع من جامعة ولاية أوريغون، الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأسرع سباق يبلغ 100 متر بواسطة روبوت ذو قدمين.

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