2022/09/30 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، بمصرع واصابة 4 اشخاص بعد انشطار عجلتهم لنصفين جراء حادث سير ’عنيف’ وقع مساء امس الخميس.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، الجمعة، إن "حادث سير وقع على طريق بعقوبة - بغداد اثر اصطدام مركبة بعمود كهرباء ما ادى الى انشطارها الى نصفين".

وأضاف أن "الحادث ادى الى مصرع مدني وإصابة 4 في ساعة متأخرة من مساء يوم امس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. مصرع واصابة 4 اشخاص بانشطار عجلة جراء حادث سير ’عنيف’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. مصرع واصابة 4 اشخاص بانشطار عجلة جراء حادث سير ’عنيف’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).