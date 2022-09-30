2022/09/30 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نيوىاعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، انطلاق عملية امنية مشتركة في جزيرة الحضر جنوبي الموصل.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، شرعت اليوم الجمعة، بعملية للقضاء على فلول داعش المتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوب الموصل".واضافت ان "قوة الحشد تمثلت في الألوية 21، 25، 44 ومعاونية الاستخبارات والمعلومات، وقوة من الجيش وجهاز الأمن الوطني".واشارت الهيئة الى ان "العملية تهدف للقضاء على عدة أهداف تتمثل بالأنفاق التي تتحصن فيها فلول داعش الاجرامي، عقب ضربة جوية امس قتل فيها سبعة دواعش وخرجت اليوم القوة للقضاء على ما تبقى منهم".وبينت ان "قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي تمكنت في 18 أيلول الحالي من قتل سبعة “دواعش” إرهابيين بعد محاصرة نفق لهم في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى".

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