تركيا تعلن عن تنفيذ هجمات على بعد 140 كيلومتر شمال العراق

2022/09/30 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية "على بعد 140 كيلومترا من الحدود" هذا الأسبوع.

وقال الوزير أثناء زيارته مدينة شرناق، "نفذنا عملية جوية الاثنين في شمال العراق في منطقة أسوس على بعد 140 كيلومترا من الحدود".

وأضاف أكار "استهدف الجيش التركي موقع "قيادة لحزب العمال الكردستاني".

وأشار إلى، "تدمير 16 كهفا يستخدمه حزب العمال الكردستاني".

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