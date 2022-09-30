2022/09/30 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، إغلاق الإذاعة العربية ضمن خدمتها العالمية، في إطار خطّة لإعادة الهيكلة والتوجّه إلى المنصات الرقمية.وشملت الخطة إلغاء 382 وظيفة، وهو ما أرجعته الهيئة إلى أسباب اقتصادية، معتبرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إذاعة “BBC العربية” تغلق أبوابها..



والاقتصاد السبب المركز الخبري الوطني.

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