2022/09/30 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انطلقت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية،اليوم الجمعة، بعملية للقضاء على فلول داعش المتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوب الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،” تمثلت قوة الحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية مشتركة للقضاء على عناصر داعش في انفاق جزيرة الحضر المركز الخبري الوطني.

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