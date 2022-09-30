2022/09/30 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الإجراءات تضم إمدادات الأسلحة الإضافية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تبحث إمدادات الأسلحة الجديدة لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تبحث إمدادات الأسلحة الجديدة لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).