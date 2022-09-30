2022/09/30 | 10:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C-Hs13pjFuw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مجسرات الزهراء" مشروع خدمي في النجف معطل منذ 8 سنوات | تقرير : محمد الغالبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "مجسرات الزهراء" مشروع خدمي في النجف معطل منذ 8 سنوات | تقرير : محمد الغالبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).