2022/09/30 | 10:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة الى الصدر : اذا اجتمعت القوى الوطنية معك ستسحق الخصوم وهم باتم الجاهزية للهروب | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wfhEJ-u089I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة الى الصدر : اذا اجتمعت القوى الوطنية معك ستسحق الخصوم وهم باتم الجاهزية للهروب | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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