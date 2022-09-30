هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقترح إغلاق 382 خدمة منها إذاعتها العربية لتوفير نحو 31 مليون دولار

2022/09/30 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إغلاق 382 خدمة من الخدمات الدولية التي تقدمها، وذلك ضمن مساع تهدف إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 31 مليون دولار) من المدخرات السنوية لخدماتها الدولية.

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