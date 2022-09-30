19 قتيلا على الأقل في عملية انتحارية بمركز امتحانات طلاب في أفغانستان

2022/09/30 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 19 شخصا على الاقل في عملية انتحارية وقعت صباح الجمعة في مركز تربوي في كابول أثناء وجود طلاب فيه، على ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

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