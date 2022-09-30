2022/09/30 | 10:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب الدكتور رياض المسعودي: إنَّ إختيار أبو جعفر، لموقع مدينة بغداد...

ظهرت المقالة قيادي صدري يدعو الى جعل (كوفة علي) عاصمة العراق بدلا من (بغداد أبو جعفر) أولاً على المسلة.

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