هل يتحضّر النواب الصدريون المستقيلون للعودة للبرلمان بموجب تسوية سياسية!

2022/09/30 | 10:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوردت مصادر عن ان تسوية سياسية منتظرة، تتضمن عودة نواب الكتلة...

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