بسبب مزحة على “تيك توك”.. طرد نائب رئيس شركة “أبل”

2022/09/30 | 10:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة تم طرد نائب الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” بعد انتشار فيديو له على “تيك توك” تضمن تعليقا مبتذلا حول النساء خلال تواجده في معرض للسيارات.وأكدت الشركة أمس الخميس أن توني بلفينز، سيغادر مكتب سيليكون فالي بعد عشرات التقارير والشكاوى من مئات الموظفين، بشأن فيديو تم تحميله في 5 سبتمبر الجاري، تحدث …

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