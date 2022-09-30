لهذا السبب.. خشان يشكر اتباع التيار الصدري ويؤكد: يعتبون عليَّ 

2022/09/30 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الجمعة، بالشكر لاتباع التيار الصدري، فيما اكد انهم يوجهن العتب له في قضية التسريبات المتعلقة برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك، وتابعتها وكالة ايرث نيوز، قائلا “شكرا لأنكم تعولون في كل الأمور القانونية على باسم خشان..اتباع التيار الصدري يعتبون، ولو […]

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خشان يشكر اتباع التيار الصدري ويؤكد: يعتبون عليَّ أولاً على ايرث نيوز.

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