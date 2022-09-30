2022/09/30 | 10:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد البريطاني ينمو 0.2% في الربع الثاني خلافًا للتقديرات الأولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/30 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد البريطاني ينمو 0.2% في الربع الثاني خلافًا للتقديرات الأولية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد البريطاني ينمو 0.2% في الربع الثاني خلافًا للتقديرات الأولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).