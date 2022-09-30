الرافدين: قروض السكن تصل الى ١٥٠ مليون



الرافدين: قروض السكن تصل الى ١٥٠ مليون
2022/09/30 | 10:54 - المصدر: المورد نيوز
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