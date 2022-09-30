2022/09/30 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب المتحدث باسم الخارجية

الأمريكية فيدانت باتيل اليوم الخميس

مقتل مواطن أمريكي في هجوم صاروخي

إيراني استهدف مواقع معارضة في إقليم

كردستان العراق اول أمس الأربعاء.

وقال باتيل إنه لا يمكنه الإدلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعلن مقتل احد مواطنيها في القصف الإيراني على إقليم (كردستان) العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعلن مقتل احد مواطنيها في القصف الإيراني على إقليم (كردستان) العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).