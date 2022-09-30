الحلبوسي: استقرار العراق ليس أولوية واشنطن حاليا

2022/09/30 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس البرلمان العراقي، محمد

الحلبوسي، اليوم الخميس، أن استقرار

العراق لم يعد أولوية للولايات المتحدة

الأمريكية، في ظل توتر حاد تعيشه بغداد

مع نزول آلاف المتظاهرين من أنصار زعيم

التيار الصدري إلى

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