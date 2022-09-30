ماذا يحدث في العاصمة!.. هدوء حذر وسط انتشار أمني كثيف ببغداد (صور)

2022/09/30 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في العاصمة بغداد منذ فجر اليوم.

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