2022/09/30 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دان مجلس خبراء القيادة في إيران “أحداث الشغب الأخيرة والإساءة للمقدسات” مؤكدا أنه ستجري ملاحقة مثيري الشغب قضائيا.وقال المجلس في بيان إن “الأحداث المريرة والفتنة التي شهدناها في الأيام الأخيرة، رغم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران..



مجلس خبراء القيادة يؤكد الملاحقة القضائية لمثيري الشغب المركز الخبري الوطني.

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