2022/09/30 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يحمل حكومة “طالبان” مسؤولية استهداف الأفغان الشيعة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحمل حكومة “طالبان” مسؤولية استهداف الأفغان الشيعة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحمل حكومة “طالبان” مسؤولية استهداف الأفغان الشيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).