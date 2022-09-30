افتراض تخريبي وتفجير لخط نورد ستريم.. وحلف الناتو يتوعد بالرد على الفاعل

2022/09/30 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خفر السواحل السويدي حدوث تسرب رابع لخط أنابيب نورد ستريم الخميس.ولم يحدد المسؤولون كيفية حدوث التسريبات أو من المسؤول عنها، لكنهم أشاروا إلى أنها ربما تكون ناجمة عن انفجارات في قاع البحر كعمل “تخريبي” من جانب روسيا.

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