وزير الخارجية ينقل رسالة من واشنطن لطهران

2022/09/30 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، أن نظيره العراقي فؤاد حسين حمل لهم رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالملف النووي الإيراني وأمن المنطقة.

وقال عبد اللهيان، إن “بعض وزراء الخارجية حاولوا نقل رسائل من الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، والعكس صحيح ، ووزير الخارجية العراقي هو أحد هؤلاء الوزراء”.

وأضاف “نحن الآن في مرحلة يتحدث فيها الجانب الأمريكي عن حسن النية وأن لديهم الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، ولكن من المهم بالنسبة لنا أن تتم ترجمة هذه النوايا الحسنة على أرض الواقع”.

وتابع: “أخبرت وسائل الإعلام الأمريكية ووزير الخارجية العراقي الذي حمل الرسالة الأمريكية أنه لا يمكن للجانب الأمريكي الحديث عن الاتفاقية من جهة والقول إن الاتفاقية والأمن الإقليمي قضيتان مهمتان من جهة أخرى”.

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