2022/09/30 | 11:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار انتحاري في مركز تعليمي غربي كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/30 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار انتحاري في مركز تعليمي غربي كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار انتحاري في مركز تعليمي غربي كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).