بينها شيك بمبلغ مليون دولار اميركي:العتبة الحسينية المقدسة تعيد الالاف الحاجات المفقودة سنويا الى اصحابها(صور)

2022/09/30 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستة منتسبين في غرفة صغيرة يعملون كخلية

نحل هم الوجه الناصع لسمو اخلاق اهالي

كربلاء المقدسة ومنتسبي العتبة

الحسينية وزائري ابي عبد الله يحملون

امانة كبيرة تصل الى مليارات الدنانير

لانهم يتسلمون على مدا

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