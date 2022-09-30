الأمم المتحدة: خرق السيادة العراقية شيء مرفوض وعلى الدول احترام جوارها

2022/09/30 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمم المتحدة رفضها لخرق السيادة العراقية، مشددة على اهمية احترام الدول الجوار لسيادة ووحدة الاراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ان اي خرق لسيادة العراق شيء مرفوض، خصوصا عندما يكون هناك سقوط ضحايا مدنيين، مبينا ان العراق لديه دول جارة، ومن المهم ان تحترم تلك الدول وحدة الاراضي العراقية.

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