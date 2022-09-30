الاتحاد الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية

2022/09/30 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بطرح برهم صالح كمرشح تكتيكي لرئاسة الجمهورية، مبينا ان قضية رئاسة الجمهورية لم تحسم لحد الان.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو ان العلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني علاقة ودية وايجابية، لافتا الى الحاجة لوقت كاف حتى يتمكن الجميع من الوصول الى اتفاق سياسي او العودة الى التوازنات السياسية

وأشار خوشناو الى ان الاتحاد الوطني يراهن على التوازنات السياسية في التعامل مع الشركاء السياسيين وبالتحديد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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