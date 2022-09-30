نينوى.. الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش في جزيرة الحضر

2022/09/30 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عثرت قوة من اللواء ٢٥ في الحشد الشعبي، الجمعة، على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في جزيرة الحضر جنوب الموصل. كما تم العثور على معدات لعبوات ناسفة من صواعق ومواد متفجرة في داخل المضافة. جاء ذلك من خلال عملية امنية للقضاء على فلول داعش المتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوب الموصل. وتهدف العملية للقضاء على عدة أهداف تتمثل بالأنفاق التي تتحصن فيها فلول داعش الاجرامي، عقب ضربة جوية امس قتل فيها سبعة دواعش وخرجت اليوم القوة للقضاء على ما تبقى منهم

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