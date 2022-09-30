ارتفاع حصيلة قتلى انفجار في مركز تعليمي غربي كابول لـ32 وإصابة 40 آخرين

2022/09/30 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت مصادر في الحكومة الافغانية، الجمعة، بأن عدد ضحايا الانفجار في كابول تجاوز 30 شخصا.

وقالت المصادر: “حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في المركز التعليمي غربي كابول ارتفعت الى 32 وإصابة 40 آخرين”.

ومن جهته أكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، إن الهجوم داخل مركز “كاج” التعليمي في حي دشت البرشي نفذه انتحاري.

وذكرت وكالة “تولو نيوز” الأفغانية، نقلا عن مسؤول حكومي، أن عشرات التلاميذ أصيبوا جراء الانفجار الانتحاري الذي استهدفهم خلال الامتحانات في إحدى المدارس غربي العاصمة.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قتل 46 أفغانيا في تفجير مسجد في مدينة هيرات شمال غربي البلاد.

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