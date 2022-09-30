انتحار شاب شنقاً داخل منزله في بغداد

2022/09/30 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار شاب بأسلوب الشنق بمنطقة الشعلة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شابا من مواليد ٢٠٠٤، أقدم على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة حبل داخل داره ضمن مدينة الشعلة في العاصمة بغداد".ولم تعرف اسباب الانتحار لغاية الان، وفق المصدر.

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