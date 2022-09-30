2022/09/30 | 12:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SiodtA3u8m4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان السينما والتليفزيون في #لبنان يكرم عدداً من النجوم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان السينما والتليفزيون في #لبنان يكرم عدداً من النجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).