عملية دقيقة في الفضاء.. مباحثات بين ناسا و

2022/09/30 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس، عن توقيعها لاتفاقية مع شركة "سبايس إكس" لدراسة جدوى رفع التلسكوب الفضائي "هابل" إلى مدار أعلى لإطالة عمره الافتراضي.

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