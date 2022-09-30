شاهد بالفيديو.. الصواريخ الايرانية تنهي حياة امريكي في كردستان العراق

2022/09/30 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: llYS88iQePo

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