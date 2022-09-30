BBC توقف البث الإذاعي بـ10 لغات منها العربية والفارسية وتلغي مئات الوظائف

2022/09/30 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC

الخميس وقف البث الإذاعي بعشر لغات، من

بينها العربية والفارسية والصينية

والبنغالية، إلى جانب إلغاء مئات

الوظائف عبر الخدمة العالمية.

وقالت الهيئة في بيان إنها "تعتزم

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