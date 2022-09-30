كربلاء:عملية أمنية محكمة تطيح بسارق لمحال التجارية

2022/09/30 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن قسم مكافحة الإجرام من القاء القبض

على متهم من ارباب السوابق قام بسرقة

خمسة محال تجارية واسواق للمواد

الغذائية،

وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء حصلت

وكالة نون الخبرية " بعد مناشدة الأهالي

الآمنين في

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