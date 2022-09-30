بعد الرياض.. بغداد وسيط رسائل واشنطن لطهران بشأن مفاوضات ازالة الحظر

2022/09/30 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، ان العراق كان يحمل رسائل أميركية الى ايران بشأن المفاوضات ازالة الحظر عن الجمهورية الاسلامية.

وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "وزراء خارجية بعض الدول حاولوا نقل رسائل من واشنطن إلى طهران ومن ايران الى الولايات المتحدة في الأشهر الماضية".

وأضاف أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كان يحمل رسالة واشنطن".

ونقلت وكالة "ارنا" عن وزير الخارجية الايراني قوله، حول لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "في هذا الاجتماع حاول السيد ماكرون أولاً الاستماع إلى آراء الجانب الإيراني على مستوى الرئيس بعد طرح آراءه، وثانيًا، طرح الأفكار التي تتبادر إلى ذهنه وقد تساعد في التقدم للوصول إلى نقطة الاتفاق، وعرض الرئيسان وجهات نظرهما في هذا الاجتماع".

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