قوة أمنية تداهم مقر الحركة المدنية ومنزل النائبة السابقة شروق العبايجي (فيديو)

2022/09/30 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، مقطعاً فيديوياً يوثق مداهمة القوات الأمنية لمقر الحركة المدنية ومنزل النائبة السابقة شروق العبايجي.وذكرت رئيس حراك الجيل الجديد، سروه عبدالواحد، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" مرفقة بفيديو المداهمة، وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "قوة من قيادة عمليات بغداد قامت بمداهمة مقر الحركة المدنية ومنزل شروق العبايچي".واضافت: "أمرٌ معيبٌ بحقٍّ دولة تعتبر نفسها ديمقراطية"، مستدركة بالقول ان "الأحزاب الناشئة والمدنية ومنها الحركة المدنية لا تملك ميليشيات أو سلاحاً كي تخشوهم، أو ربما أصبح صوتهم يخيفكم ويختلُّ منه توازنكم العقلي!".

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