بعد وصولها لمحافل عالمية.. شركة TNFX العراقية تحصل على ترخيص عالمي

2022/09/30 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حصلت شركة " "TNFXالعراقية على تصريح عالمي من هيئة الأوراق المالية في سيشلز.

واستطاعت شركة TNFX ان تصل لمحافل عالمية خلال سنوات عملها الماضية داخل العراق وخارجه، تكللت بحصولها على هذا الترخيص.

ويتيح لها الترخيص التعامل المالي في العراق وخارجه، وهي من الشركات الدولية الموثوقة بالتعامل المالي.

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