حزب العمال البريطاني يتقدم على المحافظين في استطلاعات الرأي

2022/09/30 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – سجل حزب العمال البريطاني تقدما غير مسبوق منذ نهاية التسعينيات في استطلاع لنوايا التصويت يمنحه فارقا بـ33 نقطة على حزب المحافظين الذي تراجعت شعبيته وسط الأزمة الناتجة عن التدابير الضريبية لحكومة ليز تراس.وفق دراسة أجراها معهد “يوغوف” لصالح صحيفة التايمز ونُشرت الخميس، حصل حزب العمال على 54 بالمئة من نوايا […]

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