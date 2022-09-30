عمليات بغداد: الانتشار الأمني هدفه البحث عن الأسلحة والخارجين عن القانون

2022/09/30 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت عمليات بغداد اليوم الجمعة توضيحا بشان الانتشار الامني في الكرادة.

وذكر بيان للعمليات انها “عملية تفتيش وبحث عن الاسلحة والخارجين عن القانون لفرض هيبة الدولة.

هذا وشهدت منطقة الكرادة في العاصمة بغداد صباح اليوم الجمعة انتشارًا مكثفًا للقوات الامنية.

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