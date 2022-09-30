ترك الميكرفون جانبًا وخاض في الفيضان.. كاميرا ترصد مراسلًا ينقذ ممرضة عالقة وسط المياه

2022/09/30 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض توني أتكينز، مراسل محطة WESH الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN، في مياه الفيضانات التي سببها إعصار إيان وذلك ليتمكن من إنقاذ ممرضة كانت عالقة داخل سيارتها وسط الطريق، بسبب ارتفاع منسوب المياه وهي في طريقها إلى عملها في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأمريكية.

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