2022/09/30 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن خطة متكاملة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 -2023.وقال اعلام الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/:”هناك خطة متكاملة ستعلن مع اعلان انطلاق العام الدراسي والدوام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تكشف عن خطة متكاملة للعام الدراسي الجديد المركز الخبري الوطني.

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