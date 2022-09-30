بالفيديو.. مداهمة منزل برلمانية سابقة

2022/09/30 | 13:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ داهمت قوة امنية اليوم الجمعة، منزل النائب السابق شروق العبايجي ومقر الحركة المدنية الوطنية في منطقة الكرادة وسط بغداد.

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مداهمة منزل برلمانية سابقة أولاً على ايرث نيوز.

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