2022/09/30 | 13:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pkLuA6zjMuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشعب يناشد القوى السياسية بالخروج بنتائج تخدم المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشعب يناشد القوى السياسية بالخروج بنتائج تخدم المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).