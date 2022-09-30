ناشطون ومتظاهرون يستعدون للتظاهرات غداً في بغداد والنجف والناصرية

2022/09/30 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد ناشطون ومتظاهرون للنزول إلى الشارع، في الذكرى الثالثة لاندلاع تظاهرات تشرين مشددين على ان مبادئ انتفاضة تشرين لم تتغير.

ويؤكد الناشطون ان الاحتجاجات تحمل مطالب شعبية أساسية، أهمها حصر السلاح المنفلت ومحاسبة قتلة المتظاهرين مع التشديد على منع استمرار سطوة الأحزاب على مقاليد الحكم ،، وأفاد ناشطون بان التظاهرات لن تتحول الى اعتصامات بسبب الازمات الأمنية والسياسية ،وانها ستنطلق في أربعة ميادين وهي ساحات النسور والتحرير في بغداد، والصدرين في النجف، والحبوبي في الناصرية بمحافظة ذي قار

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