الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط والبتروكيمياويات الإيرانية

2022/09/30 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ان بلاده قررت فرض عقوبات جديدة على تجارة النفط والبتروكيمياويات الإيرانية.

وأكد بلينكن ان العقوبات تستهدف مركزين لتخزين النفط الخام الإيراني في الصين ووكالة شحن عالمية مسؤولة عن نقل النفط الإيراني مضيفا ان القرار جاء وفقا لمرسوم اتحادي يسمح بفرض عقوبات على تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية في حين حددت وزارة الخزانة الأميركية ثمانية مراكز أخرى للعقوبات تعمل في إيران وبلدان أخرى.

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