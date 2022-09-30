عبد اللهيان: فؤاد حسين حمل الينا رسائل أميركية

2022/09/30 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، عن أن نظيره العراقي فؤاد حسين حمل لهم رسالة من الولايات المتحدة تتعلق بالملف النووي الإيراني وأمن المنطقة.

وقال عبد اللهيان إن بعض وزراء الخارجية حاولوا نقل رسائل من الولايات المتحدة، ووزير الخارجية العراقي هو أحد هؤلاء الوزراء.



وأضاف انه ابلغ نظيره العراقي أنه لا يمكن للجانب الأميركي الحديث عن الاتفاقية من جهة والقول إن الاتفاقية والأمن الإقليمي قضيتان مهمتان من جهة أخرى.

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