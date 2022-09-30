الاطاحة بتاجر مخدرات في ميسان بحوزته كمية كبيرة من الكريستال

2022/09/30 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

اطاحت مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، باحد تجار المخدرات قادم من محافظة النجف وبحوزته 10 كغم من مادة الكريستال.

وقال بيان مديرية شرطة محافظة ميسان وتلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات العراقي في ميسان حول وجود تاجر مخدرات قادم من محافظة النجف الاشرف الى ناحية العزير جنوب محافظة ميسان، على الفور تم اخذ الموافقات الرسمية من القاضي المختص".

واضاف البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل من قبل مديرية المخدرات ومفرزة من جهاز المخابرات العراقي بإشراف مدير شؤون المخدرات والموثرات العقلية في ميسان العميد الحقوقي ( رحيم علي خلف )، ونخبة من القوات الامنية الابطال".

واوضحت المديرية في بيانها أنه "تم نصب كمين محكم له قرب مطعم الطواحين ضمن الحدود الادارية لقضاء المجر عند عودته من ناحية العزير تكلل بالقاء القبض عليه بالجرم المشهود".

واشارت الى أنه "ضبط بحوزته (10)اكياس كبيرة الحجم بداخلها مادة الكريستال المخدرة تقدر حوالي (10)كيلو( غرام)"، مبينة أنه تمت "احالته إلى القضاء وتم توقيفه وفق أحكام المادة 28 مخدرات".

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